AlixPartners и Chainalysis сформировали альянс для борьбы с криптомошенничеством

AlixPartners, компания, занимающаяся расследованием киберпреступлений, и аналитическая организация Chainalysis анонсировали стратегическое сотрудничество для выявления перемещений криптовалют и расследования мошеннических операций в цифровой среде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии