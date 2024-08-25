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В ДТП с поножовщиной получили ранения четыре человека: набросился на очевидцев

В ДТП с поножовщиной получили ранения четыре человека: набросился на очевидцев

Полиция Нового Южного Уэльса утверждает, что 58-летний водитель ударил свою спутницу ножом для резки картона перед столкновением в Энгадине, а затем напал на свидетелей, которые пришли на помощь Четыре человека, включая офицера полиции, получили ранения после того, как водитель, попавший в автокатастрофу в Сиднее, предположительно, ударил ножом свою пассажирку, а затем набросился на свидетелей, которые пытались помочь, пишет The Guardian.

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