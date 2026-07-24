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Сборы «Брайтона» во Франции были отменены из-за того, что вертолеты участников G7 испортили футбольные поля

Сборы «Брайтона» во Франции были отменены из-за того, что вертолеты участников G7 испортили футбольные поля

«Брайтон» отменил предсезонные сборы во Франции из-за последствий саммита G7.«Брайтон» отменил предсезонные сборы во Франции из-за последствий саммита G7.

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