В сети впервые показали Существо из нового фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»В сеть утекло видео, на котором можно увидеть Существо из предстоящего кинокомикса «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», роль которого исполнит Эбон Мосс-Бакрак (Ebon Moss-Bachrach).