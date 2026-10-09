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Новости Липецка

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Следствие раскрыло детали дела о подготовке теракта подростком в Липецке

Следствие раскрыло детали дела о подготовке теракта подростком в Липецке

В Липецке завершено расследование дела о подготовке теракта несовершеннолетним. Подросток переписывался с куратором через мессенджер, заявлял о намерении совершить преступление в городе и успел купить все необходимое.

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