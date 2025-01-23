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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Нужно закрыть границы! На последнем обсуждении миграционных вопросов Бастрыкин был крайне возмущён

Нужно закрыть границы! На последнем обсуждении миграционных вопросов Бастрыкин был крайне возмущён

Главные новости. Сиб.фм Александр Бастрыкин заявил о необходимости пересмотреть подход России к мигрантам.

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Комментарии
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Галина
Пожалейте крокодилов.. они же умрут от обжорства..😀
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3 час.
Evgenija Palette
Давно пора ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ. ЛЮДИ ПИШУТ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД. И ВЫГНАТЬ ОТСЮДА ВСЮ ЭТУ ПРЕСТУПНУЮ СВОЛОЧЬ, РАССУЖДАЮЩУЮ О ХАЛИФАТЕ. Корейцы - совсем другие люди. Хорошие работники, послушные, у них есть авторитеты, а самое главное - нет этой оголтелой Американской пропаганды ( что, мол, Россия &quot;захватила&quot; земли  азиатов, у которых никогда не было никакого Государства. ( Казахстан, например.) А ТО, ЧТО САМИ ЯНКИ УНИЧТОЖИЛИ ЦЕЛЫЙ КОНТИНЕНТ ИНДЕЙЦЕВ, испоганили их землю, посадили оставшихся в резервации, и издеваются над всеми, кто не англо-сакс, ОБ ЭТОМ ЭТА ОГОЛТЕЛАЯ ПРОПАГАНДА МОЛЧИТ... И, если, и правда, есть мысль заменить этих преступных таджикских подонков, то не надо ни Индии, ни Пакистана. Это - то же самое... ИЗУЧИТЕ ВОПРОС СНАЧАЛА, а не решайте такие кардинальные вопросы за рюмкой с РАХМОНОМ!... И, конечно, выгнать из России всех УЖЕ ЛЕГАЛИЗОВАВШИХСЯ ЗДЕСЬ АЗИАТОВ  С ФАЛЬШИВЫМ ГРАЖДАНСТВОМ, ВМЕСТЕ С ДИАСПОРАМИ...
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9 мин.
Evgenija Palette
Дай Бог, чтобы эта БЛАГОСТНАЯ ВЕСТЬ о замене этих бандитов на корейцев пришла надолго, а не перед ВЫБОРАМИ...
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3 мин.

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