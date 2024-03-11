В Крыму выпущен уникальный почтовый конверт, посвященный воссоединению полуострова с Россией Тираж конвертов: 500 тысяч экземпляров.
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В Крыму выпущен уникальный почтовый конверт, посвященный воссоединению полуострова с Россией Тираж конвертов: 500 тысяч экземпляров.