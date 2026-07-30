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Неработающие владельцы яхт и нескольких квартир заинтересовали налоговиков

Неработающие россияне трудоспособного возраста, покупающие яхты, квартиры и дорогие авто, стали получать запросы из налоговой инспекции с предложением рассказать о своем доходе, на который было приобретено имущество, сообщил РБК со ссылкой на юристов и консультантов.

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