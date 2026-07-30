Неработающие владельцы яхт и нескольких квартир заинтересовали налоговиков

Неработающие россияне трудоспособного возраста, покупающие яхты, квартиры и дорогие авто, стали получать запросы из налоговой инспекции с предложением рассказать о своем доходе, на который было приобретено имущество, сообщил РБК со ссылкой на юристов и консультантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии