РФ вошла в тройку стран с наибольшей динамикой заболеваемости коронавирусом

В мире продолжает возрастать количество заболевших коронавирусом. В соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последних 28 дней был зафиксирован рост новых случаев COVID-19 на 52%, а также зарегистрировано 850 тысяч заразившихся.
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