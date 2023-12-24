РФ вошла в тройку стран с наибольшей динамикой заболеваемости коронавирусом

В мире продолжает возрастать количество заболевших коронавирусом. В соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последних 28 дней был зафиксирован рост новых случаев COVID-19 на 52%, а также зарегистрировано 850 тысяч заразившихся.