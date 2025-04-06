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«Уральские локомотивы» отсудили у структуры Siemens 1,7 млрд рублей неустойки

«Уральские локомотивы» отсудили у структуры Siemens 1,7 млрд рублей неустойки

Арбитражный суд вынес решение по иску "Уральских локомотивов" к ООО "Сименс мобильность" - структуре немецкой компании Siemens: ответчик обязан будет выплатить истцу неустойку за срыв контракта в размере более 1,7 млрд рублей.

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