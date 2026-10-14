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Царьград

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МИД РФ сообщил о 484 пострадавших детях в 2023 году

МИД РФ сообщил о 484 пострадавших детях в 2023 году

Посол РФ Родион Мирошник сообщил о 484 пострадавших и 72 погибших детях в результате ударов ВСУ в 2023 году.

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