Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин на съезде «Деловой России» переиначил поговорку о риске, обыграв главу «Абрау-Дюрсо» Павла Титова: «Кто не рискует — тот не обращается к Титову в "Абрау-Дюрсо"».