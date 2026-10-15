Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин на съезде «Деловой России» переиначил поговорку о риске, обыграв главу «Абрау-Дюрсо» Павла Титова: «Кто не рискует — тот не обращается к Титову в "Абрау-Дюрсо"».
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