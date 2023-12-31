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Дурь Жозепа. Что понял о русских Бисмарк, но не может понять Боррель

Дурь Жозепа. Что понял о русских Бисмарк, но не может понять Боррель

«Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией, дай Бог, с этими проблемами разобраться.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Бисмарк был умным человеком.   Боррель же - идиот и агрессивный тупица.
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15 час.
Nazim Ярмагомедов
Да пидар он продажный этот Боррель! В Испании его ненавидят,за то, что он в начале 80-х втянул свою страну в НАТО за взятки от сша.Женился только в 71 год-явный показатель его голубизны. УРОД и враг Европы!
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14 час.
Валентин Щербаков
Нацист Боррель врождённый гей, педераст и патологический лжец, именно такие как он, русофоб, решают внешние вопросы гейропы....
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10 час.

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