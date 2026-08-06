В Министерстве обороны произошли кадровые перестановки. Участник СВО, председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал «ФедералПресс» о важности кадровой ротации в ведомстве:Новые кадры имеют боевой опыт, напомнил Григорьев.
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