В Министерстве обороны произошли кадровые перестановки. Участник СВО, председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал «ФедералПресс» о важности кадровой ротации в ведомстве:Новые кадры имеют боевой опыт, напомнил Григорьев.