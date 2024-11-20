Центр здоровья Уфы: поза цапли укажет на биологический возраст человека

Определить биологический возраст человека можно в домашних условиях без специального оборудования. Для этого необходимо встать в позу цапли и засечь время, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Уфы.
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