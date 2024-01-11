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Путину в Хабаровске представили планы развития дальневосточных городов

Путину в Хабаровске представили планы развития дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, которая размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске, а также встретился с предпринимателями региона.

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