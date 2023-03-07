Планерка ЗСК: количество самозанятых на Кубани приблизилось к тремстам тысячам человек

Он отметил, что наш регион находится на четвертом месте среди субъектов Российской Федерации по численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, чем вносит значимый вклад в реализацию профильного приоритетного национального проекта.
Он отметил, что наш регион находится на четвертом месте среди субъектов Российской Федерации по численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, чем вносит значимый вклад в реализацию профильного приоритетного национального проекта.
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