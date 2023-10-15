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Оттуда уши растут: с какими результатами «Дисней» пришел к вековому юбилею

Оттуда уши растут: с какими результатами «Дисней» пришел к вековому юбилею

В этом году 16 октября исполняется 100 лет студии «Дисней». Бывшие сотрудники российского офиса компании сообщают, что он закрылся год назад, но фильмы «Диснея» остались в эфире российских каналов и пользуются огромной популярностью в неофициальном прокате и на торрентах.

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