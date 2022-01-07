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Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии

Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии

Вашингтон, 8 января. Вашингтон в рамках будущих контактов с Москвой планирует вести прагматичные и нацеленные на результат переговоры, а также будет настаивать на суверенном праве стран самовольно давать вектор развития внешней и оборонной политике.

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