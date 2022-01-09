Миротворческий контингент ОДКБ от России проводит тренировки на аэродроме в Алма-Ате

По данным пресс-службы Минобороны, в ходе тренировки российские миротворцы, прибывшие на территорию Казахстана в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отрабатывают вопросы по предотвращению внештатных ситуаций.
По данным пресс-службы Минобороны, в ходе тренировки российские миротворцы, прибывшие на территорию Казахстана в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отрабатывают вопросы по предотвращению внештатных ситуаций.
Свежие комментарии