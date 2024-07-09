РБК: в России может появиться федеральный проект по найму мигрантов

В России могут организовать федеральный проект по управляемому найму мигрантов. По данным РБК, власти обсуждают развитие рынка труда в Российской Федерации за счет «повышения управляемости найма» иностранных работников.
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