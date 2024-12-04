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Постарайтесь ничего не терять: восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года

Постарайтесь ничего не терять: восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года

Постарайтесь ничего не терять: восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года Алёна ЮрьеваДекабрь в разгаре, и 2024 год подходит к концу, но именно сейчас важно сосредоточиться на решении накопившихся задач.

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