В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

На сегодня аналогичная норма распространяется на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет Госдума приняла закон закон о запрете увольнять одиноких матерей и отцов с ребенком до 16 лет, сообщает пресс-служба палаты.
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