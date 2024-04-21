👍 Крымские врачи помогли 99-летнему ветерану ВОВ из Запорожской области Михаил Сукач в годы Великой Отечественной войны на фронт попал 19-летним юношей.
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👍 Крымские врачи помогли 99-летнему ветерану ВОВ из Запорожской области Михаил Сукач в годы Великой Отечественной войны на фронт попал 19-летним юношей.