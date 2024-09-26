Лавров и глава совета президента Йемена обсудили двухсторонние отношения стран

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с председателем Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашадом Аль-Алими двухсторонние отношения с Россией, а также решение кризиса в республике.
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