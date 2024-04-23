В центре Петербурга 25 и 26 апреля вводятся ограничения для транспорта

В связи с проведением Дня открытых дверей пожарной охраны В Петербурге в связи с проведением Дня открытых дверей пожарной охраны в центре города 25 и 26 апреля вводятся ограничения в движение транспорта, сообщает Комитет по транспорту Северной столицы.
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