В центре Петербурга 25 и 26 апреля вводятся ограничения для транспорта

В связи с проведением Дня открытых дверей пожарной охраны В Петербурге в связи с проведением Дня открытых дверей пожарной охраны в центре города 25 и 26 апреля вводятся ограничения в движение транспорта, сообщает Комитет по транспорту Северной столицы.