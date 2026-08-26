Роберт Курмамбаев: «Мы не просто рекрутируем, мы сопровождаем человека на всех этапах»

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ООО «АВАНГАРД-РЕГИОНЫ», директор АНО «Центр содействия реализации патриотических и социально значимых проектов "Время победителей"» Роберт Курмамбаев в интервью рассказал, как выстроена система отбора контрактников, с какими мифами сталкиваются кандидаты и почему адаптация к мирной жизни — главная социальная задача сегодня.