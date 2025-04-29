Мясников рассказал о пережитом позоре во время отдыха

Доктор Александр Мясников, несмотря на 71-летие, старается вести активный образ жизни. Особое внимание он уделяет физической подготовке, считая, что тонус мышц является залогом отличного здоровья и долголетия.
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