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В июле средняя цена на новостройки в центре Тбилиси выросла на 13,3%

В июле средняя цена на новостройки в центре Тбилиси выросла на 13,3%

В июле 2026 года в Тбилиси было зарегистрировано 4 486 сделок с жилыми квартирами. Это на 22,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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