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В Крыму откроют 5 участков для голосования в референдуме для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

В Крыму откроют 5 участков для голосования в референдуме для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

На территории Крыма откроют 5 участков для голосования в референдуме для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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