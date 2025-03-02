EV

Evgeni Velesik

Едут пассажиры в автобусе, заходит сопля с наушниками и с кем-то по мобиле "разговаривает", что не слово всё хui, да на хui! Мужчина один не выдержал, подходит к ней, снимает наушники и говорит: ты хотя бы знаешь что такое xui, видела его? Соплюха посмотрела на мужика и так ему язвительно: Знаешь пень старый, если бы в тебе столько xuief побывало, сколько во мне, ты бы ёжиком был бы!