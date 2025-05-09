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Минобороны РФ: силы ПВО сбили за неделю 1 615 дронов ВСУ самолетного типа

Минобороны РФ: силы ПВО сбили за неделю 1 615 дронов ВСУ самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1 615 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

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