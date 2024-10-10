Как не ссорились Эльвира Сахипзадовна с Максимом Геннадьевичем. Как не спорили Центробанк и Минэкономики Кто со знаменем в руках Федеральным структурам, при всём на то декларируемом желании, даже в непростые годы СВО, когда всё должно делаться для победы, весьма редко удаётся выступать единым фронтом.