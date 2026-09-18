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Крымская газета

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Эксперт рассказал, как вернуть переплату за коммуналку

Эксперт рассказал, как вернуть переплату за коммуналку

Вернуть переплату за коммуналку можно, но есть нюансы, а вот снижения тарифов даже в отдалённой перспективе ожидать не стоит.

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