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Отключить Ютуб — правильное решение

Отключить Ютуб — правильное решение

Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.

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Комментарии
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евгений Данилов
Писано, с восторгом, редкостным ублюдком и говноедом. Ты, сволочь. прежде чем рассуждать о пропагандистском вреде Ютуба озаботился бы тем дерьмом которое льётся с экранов наших ТВ, оболванивая наш народ. Или предварительно, прежде чем &quot;не пущать&quot;, создал бы платформу, способную оный (ютуб) заменить. Рутуб это даже не пародия, это злобная карикатура на Ютуб. И, кстати, не надо вещать в таком случае  на весь свет, что у нас свобода слова, да решать за нас, - какую информацию нам можно вкушать, а какую ни-ни. Не дети мы, способны сами разобраться. Мы - источник власти,  а не вы (запретители)
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