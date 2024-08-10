Отключить Ютуб — правильное решение

евгений Данилов

Писано, с восторгом, редкостным ублюдком и говноедом. Ты, сволочь. прежде чем рассуждать о пропагандистском вреде Ютуба озаботился бы тем дерьмом которое льётся с экранов наших ТВ, оболванивая наш народ. Или предварительно, прежде чем "не пущать", создал бы платформу, способную оный (ютуб) заменить. Рутуб это даже не пародия, это злобная карикатура на Ютуб. И, кстати, не надо вещать в таком случае на весь свет, что у нас свобода слова, да решать за нас, - какую информацию нам можно вкушать, а какую ни-ни. Не дети мы, способны сами разобраться. Мы - источник власти, а не вы (запретители)