В Брянске водитель иномарки промчался на красный и сбил 8-летнего ребенка

По предварительной информации, 58-летний водитель Hyundai Solaris ехал в сторону улицы Ульянова, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - ра .