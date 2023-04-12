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В Брянске водитель иномарки промчался на красный и сбил 8-летнего ребенка

В Брянске водитель иномарки промчался на красный и сбил 8-летнего ребенка

По предварительной информации, 58-летний водитель Hyundai Solaris ехал в сторону улицы Ульянова, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - ра .

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