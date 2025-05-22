БлокнотРУ В Балашихе мигранты напали на участника СВО из-за замечания Толпа мигрантов напала на раненного ветерана СВО.
«Русским — ипотека, мигрантам — квартиры за миллионы»: политолог бьёт тревогу
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Идут подобные статьи одна ужаснее другой, а воз, как говорится, и ныне там. Вялая реакция наших депутатов и пассивность правительства, как я понимаю, основаны на том, что нет политической воли Гаранта на быстрое решение мигрантской проблемы. А вот почему ее нет я понять не могу.
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3 час.
Helen
Все здорово описано, а вот ЧТО ДЕЛАТЬ с этим явлением? как то хочется увидеть понктам1.2.3. и т.д
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3 час.
Александр
Статьи идут ужасные,а в реальности нет ничего подобного.
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1 час.
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