«Русским — ипотека, мигрантам — квартиры за миллионы»: политолог бьёт тревогу

Виктор Гайдуков

Идут подобные статьи одна ужаснее другой, а воз, как говорится, и ныне там. Вялая реакция наших депутатов и пассивность правительства, как я понимаю, основаны на том, что нет политической воли Гаранта на быстрое решение мигрантской проблемы. А вот почему ее нет я понять не могу.