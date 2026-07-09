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Расчёт РСЗО «Ураган» уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёт РСЗО «Ураган» уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные из расчёта реактивной системы залпового огня «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

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