Хуситы сбили американский беспилотник над Йеменом

Хуситы сбили американский беспилотник-разведчик MQ-9 над Йеменом Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) сбило беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар к югу от столичной провинции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии