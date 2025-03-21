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Царьград

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Постпред Ульянов анекдотом остроумно ответил на идеи "мира через силу" на саммите ЕС

Постпред Ульянов анекдотом остроумно ответил на идеи "мира через силу" на саммите ЕС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов иронично ответил на предложения о «мире через силу», прозвучавшие на полях саммита Евросоюза.

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