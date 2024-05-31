Norway Chess. 5-й тур. Карлсен сыграет с Фируджей, Дин Лижэнь против Накамуры, другие партии

Norway Chess Ставангер, Норвегия 5-й тур Начало партий – 18.00 по московскому времени. Магнус Карлсен (Норвегия) – Алиреза Фируджа (Франция) Дин Лижэнь (Китай) – Хикару Накамура (США) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) Турнирное положение: Накамура – 7, Фируджа – 6,5, Карлсен – 6, Прагнанандха – 5,5, Каруана – 5, Дин Лижэнь – 2,5.
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