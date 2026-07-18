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«У него голова крупновата, плечи узковаты»: почему принцесса Мелисента отвергла Николая Еременко и лишилась карьеры в кино

«У него голова крупновата, плечи узковаты»: почему принцесса Мелисента отвергла Николая Еременко и лишилась карьеры в кино

Тонкая, хрупкая, с удивительно глубоким взглядом — принцесса Мелисента из музыкальной сказки «31 июня» мгновенно очаровала зрителей.

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