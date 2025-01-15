Прогноз погоды в Крыму на 15 января

Прогноз погоды в Крыму на 15 январяВ Симферополе +2 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +4 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +3 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +3 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +2 и малооблачноВ Ялте +4 и пасмурноВ Алуште +4 и пасмурноВ Керчи +2 и малооблачноЧитать подробнее>>> .