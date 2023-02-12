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Может ли получение ВНЖ или гражданства ЕС и Швейцарии после февраля 2022 года быть обходом санкций?

Может ли получение ВНЖ или гражданства ЕС и Швейцарии после февраля 2022 года быть обходом санкций?

Business FM спросила экспертов, действительно ли европейские, в частности, швейцарские банки могут отказаться работать с клиентами, получившими ВНЖ или гражданство страны ЕС менее года назад и существует ли регулирующее этот вопрос законодательство?В телеграм-каналах появилась новость о том, что ряд швейцарских банков предупредил клиентов «русского происхождения», получивших виды на жительство или гражданство в Евросоюзе после 24 февраля 2022 года, что факт переезда в Европу или получения европейского гражданства может быть интерпретирован как обход санкций, а банковское обслуживание на этом основании прекращено.

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