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Киев подозревают в вербовке людей через компанию из США

Киев подозревают в вербовке людей через компанию из США

К такому выводу пришли в ФСБ России, пишет ТАСС.Компетентные органы располагают данными об использовании представителями спецслужб Украины прикрытия влиятельной американской корпорации для вербовочной деятельности на территории России и добывания информации определенного характера о проведении российской СВО.

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