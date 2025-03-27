Киев подозревают в вербовке людей через компанию из США

К такому выводу пришли в ФСБ России, пишет ТАСС.Компетентные органы располагают данными об использовании представителями спецслужб Украины прикрытия влиятельной американской корпорации для вербовочной деятельности на территории России и добывания информации определенного характера о проведении российской СВО.
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