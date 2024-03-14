Евгений Семёнов: «Проблема демографии – это один из серьёзнейших вызовов»

«Я бы отметил два, на мой взгляд, наиболее значимых момента в выступлении губернатора, — сказал заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя программное выступление Глеба Никитина.