Евгений Семёнов: «Проблема демографии – это один из серьёзнейших вызовов»

«Я бы отметил два, на мой взгляд, наиболее значимых момента в выступлении губернатора, — сказал заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя программное выступление Глеба Никитина.
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