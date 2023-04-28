Детище Илона Маска Starlink загасил секретный «Тобол-1»

Как ВСУ лишились «глаз» и «ушей» перед обещанным контрнаступлением Спутниковую связь Starlink на Украине российские войска уничтожили с помощью новейшего электронного оружия «Тобол-1».
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