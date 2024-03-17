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На выборах президента работают более 1115 зарубежных наблюдателей и экспертов

На выборах президента работают более 1115 зарубежных наблюдателей и экспертов

Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран мира приехали на выборы президента России. Председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге сообщила, что всего за процессом следят 1115 зарубежных специалистов.

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