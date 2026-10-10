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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о баллах Дикиджи: «Рекорды очень относительны. На каждом турнире судьи ставят свои оценки. Не стоит играть в эти цифры»

Призер Олимпиады-2002 Илья Авербух оценил прогресс фигуриста Владислава Дикиджи в новом сезоне.  Сегодня Дикиджи одержал победу на мемориале Дениса Тена в Алматы с результатом 312,79 балла.

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