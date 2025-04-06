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Царьград

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Чем вредны "бежевые мамы" для своих детей: мнение психолога

Чем вредны "бежевые мамы" для своих детей: мнение психолога

Различные исследования в области психологии цвета показывают, что он является значимым инструментом влияния на эмоциональное состояние ребенка и на то, как он познаёт мирВ социальных сетях всё больше набирает обороты движение "бежевых мам".

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